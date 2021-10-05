NYT: ЦРУ обеспокоено участившимися случаями потери информаторов

НЬЮ-ЙОРК, 5 октября. /ТАСС/. Руководство Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США на прошлой неделе уведомило своих сотрудников по всему миру об участившихся случаях перевербовки, ареста или ликвидации иностранных информаторов. Как утверждает во вторник газета The New York Times, наибольшие опасения у ЦРУ вызывает ситуация в Китае, России, Иране и Пакистане.

По сведениям источников издания, секретная телеграмма соответствующего содержания была разослана на прошлой неделе "по всем пунктам и базам ЦРУ в мире". В документе якобы содержалось точное число иностранных информаторов управления, "арестованных или убитых" в последние годы. Газета эту цифру не приводит, поясняя, что разглашение подобных сведений даже внутри разведывательных структур крайне нетипично, а внимание к ним говорит о "важности возникших проблем".

Как сообщают источники The New York Times, в ней утверждается, что наибольшие опасения руководства ЦРУ вызывает ситуация с американскими информаторами в Китае, Пакистане, России и Иране. По мнению составителей телеграммы, успехи российских и китайских специалистов в области "искусственного интеллекта, биометрического сканирования, систем распознавания лиц и других технологий" затруднили коммуникацию американской разведки с источниками. По оценке руководства ЦРУ, соперничество США с РФ и КНР и вызовы, исходящие от этих стран, делают "как никогда важным создание [там] шпионских сетей и защиту информаторов".

В Пакистане, как сообщают источники издания, чаще всего наблюдаются попытки местной контрразведки перевербовать лиц, работающих под прикрытием на США. В результате они начинают предоставлять ЦРУ ложные сведения, что, по мнению The New York Times крайне опасно в условиях прихода радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) к власти в соседнем Афганистане. В Иране и Китае, по утверждениям ЦРУ, отмечены случаи ликвидации американских информаторов.

Заместитель пресс-секретаря президента США Карин Жан-Пьер заявила во вторник, что в Белом доме пока не комментируют эту публикацию. "Мне нечего вам сказать по этой теме, я бы порекомендовала вам обратиться в ЦРУ за какими-либо комментариями, но мне нечего сообщить по этой теме", - сказала она.