Глава МИД Великобритании назвала отношения с США особыми, но не исключительными

ЛОНДОН, 5 октября. /ТАСС/. Отношения между Великобританией и Соединенными Штатами остаются особыми, но это не означает, что они исключают тесное взаимодействие с другими странами. Такое мнение министр иностранных дел Соединенного Королевства Элизабет Трасс высказала во вторник на полях съезда правящей Консервативной партии, который проходит в Манчестере.

"Я люблю Соединенные Штаты, я думаю, что это потрясающая страна и ближайший союзник Великобритании", - сказала глава Форин оффиса. При этом она добавила: "У нас есть и другие близкие союзники. Австралия становится нашим близким союзником, у нас есть важные отношения в Европе. У нас важные отношения с Индией. Поэтому они особые, но не исключительные".

По словам главы МИД, Великобритания не испытывает обеспокоенности по поводу желания Соединенных Штатов расширить взаимодействие с Японией или Индией. "Я не думаю, что мы соревнуемся с другим странами за то, чтобы быть лучшим другом США", - сказала министр.