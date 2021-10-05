В США заявили, что хотят обсуждать с РФ все новые ядерные вооружения и средства доставки

ВАШИНГТОН, 5 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты рассчитывают обсуждать с Россией в ходе диалога по стратегической стабильности все ее новейшие ядерные вооружения, а также средства доставки. Это подтвердила во вторник выдвинутая американским президентом Джо Байденом на должность помощника госсекретаря США по контролю над вооружениями, проверке и соблюдению соглашений в данной сфере Мэллори Стюарт.

"Новые ядерные вооружения России, их диверсификация, а также платформы доставки двойного назначения представляют угрозу стратегической стабильности", - утверждала Стюарт, выступая в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США на слушаниях, которые были посвящены рассмотрению ее кандидатуры. При этом дипломат отметила, что "диалог [Москвы и Вашингтона] по стратегической стабильности - это межведомственный процесс, направленный на сокращение риска и выработку более глубокого понимания политики и действий двух стран". "Мы [американцы] ясно дали понять, что хотим заниматься всеми ядерными вооружениями России, включая нестратегические ядерные вооружения и средства доставки нового образца", - уточнила кандидат на пост помощника главы внешнеполитического ведомства США.

По словам Стюарт, американская сторона нацелена на выработку с российской в ходе диалога по стратегической стабильности "юридически обязывающих мер" в сфере контроля над вооружениями и разоружения. США будут добиваться обеспечения "эффективной проверки" таких возможных новых договоренностей, заявила дипломат. Она заверила, что подобные договоренности будут направлены в том числе на предотвращение "просчетов или недопониманий в будущем" между Россией и США.

"Никаких решений по конкретным подходам не было принято", - добавила дипломат, комментируя двусторонний диалог по стратегической стабильности.

До настоящего времени Стюарт являлась старшим директором по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению в Совете национальной безопасности Белого дома. В прошлом, при администрации Барака Обамы, работала в Госдепартаменте США, занимаясь вопросами контроля над вооружениями.