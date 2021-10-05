Власти США выступают за диалог с РФ по кибербезопасности на общеправительственном уровне

ВАШИНГТОН, 5 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Россия должны вести диалог по кибербезопасности в рамках общеправительственных усилий. Об этом заявила во вторник руководитель Агентства по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности (CISA) США Джен Истерли в онлайн-интервью газете The Washington Post.

Ее попросили прокомментировать ход российско-американского диалога по кибербезопасности, который был запущен по итогам июньской встречи президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве. "Это трудная, сложная проблема (хакерские атаки - прим. ТАСС). Что касается разговора президента с Россией, я думаю, что это [диалог по кибербезопасности] действительно должно быть в рамках общеправительственных усилий", - отметила руководитель агентства, которое входит в структуру Министерства внутренней безопасности США.

При этом ее спросили, зафиксировало ли агентство "что-то, что указывало бы на то, что Россия предприняла значимые действия" в рамках борьбы с киберпреступностью. "Я не видела значительных существенных изменений. Мы видели хакерские группировки, распространяющие вирусы-вымогатели, которые, казалось, на некоторое время пропали. Это не так уж необычно. Мы уже видели это в прошлом, когда эта инфраструктура отходила от дел, а затем восстанавливалась - хакерские группировки просто меняли свои имена", - утверждала Истерли.

Как сообщила 9 июля пресс-служба Кремля, в ходе телефонной беседы Путина и Байдена был "продолжен начатый на российско-американском саммите в Женеве диалог по вопросам информационной безопасности и борьбы с киберпреступностью". В сообщении также указывалось, что с учетом масштабов и серьезности вызовов в данной сфере взаимодействие России и США "должно носить постоянный, профессиональный и неполитизированный характер, осуществляться с использованием специализированных каналов обмена данными между уполномоченными государственными структурами в рамках двусторонних юридических механизмов, а также с соблюдением положений международного права".