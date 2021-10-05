Блинкен: отношения США с Китаем включают аспекты соревнования, сотрудничества и конфликта

ПАРИЖ, 5 октября. /ТАСС/. Отношения США с Китаем очень сложные, они включают в себя аспекты соревнования, сотрудничества и конфликта. Об этом заявил во вторник американский госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу France 2.

"Отношения с Китаем для нас, для Франции и для многих других стран очень сложные, они сопряжены со множеством последствий", - сказал Блинкен. "Эти отношения невозможно охарактеризовать одной фразой. В них присутствуют аспекты состязания, сотрудничества и конфликта", - заявил госсекретарь. "Но какой бы аспект не присутствовал, мы должны работать вместе с другими странами, нашими партнерами и союзниками, чтобы реагировать на вызовы, но также искать пути для работы с Китаем, что также представляется важным", - подчеркнул он.