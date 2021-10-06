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ЕС и НАТО разработают новую совместную декларацию до июня 2022 года

Председатель Евросовета Шарль Мишель в очередной раз заверил, что сотрудничество ЕС и НАТО является краеугольным камнем безопасности сообщества
© EPA-EFE/FREDERICK FLORIN/POOL

БРДО-ПРИ-КРАНЬЮ /Словения/, 6 октября. /ТАСС/. Евросоюз и НАТО разработают новую совместную декларацию к июню 2022 года, когда должен пройти следующий саммит Североатлантического альянса. Об этом говорится в заявлении председателя Евросовета Шарля Мишеля по итогам первого дня неформального саммита ЕС в Словении.

"Мы разработаем новую политическую декларацию с НАТО до саммита НАТО в июне 2022 года", - отмечается в заявлении.

Председатель Евросовета в очередной раз заверил, что сотрудничество ЕС и НАТО является краеугольным камнем безопасности сообщества.

Участники саммита во вторник обсуждали концепцию новой системы обороны сообщества под названием "Стратегический компас ЕС" и планы формирования сил быстрого реагирования Евросоюза. Как подтвердил Мишель, эта стратегия и планы создания сил быстрого реагирования должны быть утверждены в марте 2022 года.

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Кроме того, по словам Шарля Мишеля, Евросоюз уменьшит зависимость и достигнет устойчивости в таких областях, как энергетика, цифровые технологии, кибербезопасность, промышленная политика, торговля и укрепление единого рынка
Глава Евросовета заявил о необходимости роста автономии ЕС в сферах экономики и обороны
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