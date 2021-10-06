Глава администрации Земана отверг утверждения о плохом состоянии здоровья президента Чехии

ПРАГА, 6 октября. /ТАСС/. Глава администрации президента Чехии Вратислав Минарж отверг в среду появившиеся в местных СМИ и звучащие от представителей правой оппозиции утверждения о плохом состоянии здоровья главы государства Милоша Земана. Об этом он заявил радиостанции "Частота-1".

"Это [такие утверждения] глупости! Господин президент находится в [своей загородной резиденции у Праги в местечке] Ланы. Народ его увидит в пятницу, когда он пойдет проголосовать [на выборах в нижнюю палату парламента Чехии]", - отметил Минарж.

77-летний Земан прошел в сентябре плановую госпитализацию в Центральном военном госпитале в Праге. Глава государства страдает невропатией ног. Из-за этой болезни он недавно переместился в инвалидное кресло. Президент жалуется на нарушение слуха и пониженное артериальное давление. При этом ранее он наблюдался у врачей по поводу диабета.