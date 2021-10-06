Белорусский союз журналистов намерен обсудить с коллегами в РФ ситуацию с "КП в Беларуси"

МИНСК, 6 октября. /ТАСС/. Белорусский комитет защиты журналистов при Белорусском союзе журналистов (БСЖ) намерен запросить дополнительные консультации с руководством Союза журналистов России (СЖР) в связи с закрытием "Комсомольской правды в Беларуси".

"Комитет продолжает внимательно следить за развитием ситуации. Члены комитета намерены запросить дополнительные консультации с руководством Союза журналистов России и в рамках интеграционных журналистских сообществ России и Беларуси", - говорится в сообщении в Telegram-канале БСЖ.

"Только вчера на рассмотрение комитета были вынесены выдержки из запроса от генерального директора "БелКП-ПРЕСС" о возобновлении вещания электронной версии "КП в Беларуси" и устранении редакцией нарушений действующего законодательства в сфере СМИ, - указывают комитет. - Появление в этот же день сообщений о принудительном закрытии редакции со стороны российского медиахолдинга в этой связи также вызывает массу вопросов". В частности, в БСЖ задались вопросами о том, насколько "согласованы действия московской и минской редакций", а также насколько защищены трудовые права белорусских журналистов "от эмоциональных решений".

Ранее в БСЖ заявили, что с тревогой воспринимают сообщение о закрытии "Комсомольской правды в Беларуси". Кроме того, там отметили, что закрытие "белорусского средства массовой информации с устойчивой аудиторией и определенной позицией на белорусском медиаландшафте ставит под сомнение ранее звучавшие из московского холдинга заявления о независимости редакционной политики "КП в Беларуси".

Во вторник издание "Комсомольская правда" сообщило о закрытии представительства в Минске. В официальном сообщении редколлегии издания отмечалось, что всем сотрудникам закрытого представительства будут выплачены денежные компенсации или предложена работа на других предприятиях "Комсомольской правды".

4 октября в МВД Белоруссии сообщили, что 1 октября правоохранительные органы задержали журналиста "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадия Можейко на территории республики после его возвращения из России. Ранее Министерство информации Белоруссии заблокировало доступ к сайту kp.by.