Военные вертолеты Польши будут патрулировать границу с Белоруссией

ВАРШАВА, 6 октября. /ТАСС/. Власти Польши приняли решение привлечь к мониторингу ситуации на польско-белорусской границе военные вертолеты. Об этом заявил в среду в Twitter министр национальной обороны республики Мариуш Блащак.

"Обеспечение надежности границы с Белоруссией является в настоящее время ключевой задачей польской армии и пограничников. Офицеров погранохраны уже поддерживают около 3 тыс. солдат. В ближайшие дни военные вертолеты будут осуществлять воздушное патрулирование вдоль польско-белорусской границы", - информировал министр.

С начала августа около 14 тыс. мигрантов пытались нелегально пересечь польскую границу с территории Белоруссии. Большинство таких попыток было предотвращено пограничниками. Свыше 1,5 тыс. нелегальных мигрантов задержаны и находятся в специальных центрах в Польше. Власти выяснили, что около 50 из них могут представлять угрозу для страны, так как связаны с террористическими организациями и преступными группировками.

Власти республики возлагают ответственность за происходящее на белорусское руководство, которое, по заявлениям польской стороны, доставляет мигрантов в свою страну, а затем отправляет их через границу с Польшей, Литвой и Латвией, чтобы спровоцировать миграционный кризис в Европе.

В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в Литву, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.