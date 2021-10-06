Исполнять обязанности генпрокурора Молдавии будет Дмитрий Робу

КИШИНЕВ, 6 октября. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду в среду утвердила представление Высшего совета прокуроров (ВСП) о назначении Дмитрия Робу на должность и. о. генпрокурора.

"Президент Республики Молдова Майя Санду подписала указ о назначении Дмитрия Робу на должность и. о. прокурора", - информирует пресс-служба президента.

Александр Стояногло был задержан накануне на 72 часа. Назначенный для расследования прокурор Виктор Фуртунэ сказал журналистам, что против него завели дело по четырем статьям: злоупотребление служебным положением, превышение должностных полномочий, пассивная коррупция и дача ложных показаний компетентным органам. Оно было инициировано сразу после рассмотрения обвинений в адрес генпрокурора со стороны депутата парламента Лилиана Карпа. Стояногло опротестовал свое отстранение и задержание в Апелляционной палате Кишинева.

Свое задержание Стояногло назвал местью со стороны президента Молдавии Майи Санду. Ранее они обменялись обвинениями в адрес друг друга. Санду обвинила генпрокурора в неэффективности и отсутствии результатов по резонансным делам, а Стояногло заявил, что от него в том числе требуют заведения уголовных дел на лидеров оппозиции. Он также возложил на окружение президента ответственность за масштабную кампанию по его дискредитации, в которую, по словам генпрокурора, были вовлечены НПО и телеканалы, финансируемые западными донорами.

Стояногло возглавил генеральную прокуратуру в 2019 году, победив в конкурсе, который проводило правительство с Санду на посту премьера. Тогда его кандидатура не понравилась команде премьера, и правительство попыталось изменить закон, чтобы получить право самостоятельно выдвигать кандидатов на пост генпрокурора. Однако поправки не поддержал парламент, и кабинет Санду был отправлен в отставку.