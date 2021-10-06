Европарламент призвал США разработать общий с ЕС подход к отношениям с Россией

ПАРИЖ, 6 октября. /ТАСС/. Европейский парламент считает, что ЕС надлежит разработать совместно с США общий подход к отношениям с Россией. Об этом говорится в представленном в среду в Европарламенте докладе хорватского депутата Тонино Пицулы "О будущем отношений ЕС и США".

"Европейский парламент призывает США к тесному сотрудничеству с ЕС для разработки общего подхода к ведению диалога с Российской Федерацией, а также к сотрудничеству с целью совместного устранения многочисленных угроз, исходящих с российской стороны", - говорится в докладе. Автор доклада, в частности, призвал ЕС и США "своевременно и решительно принимать меры против любых подрывных действий российских спецслужб на территории ЕС". Он рекомендовал "государствам-членам активизировать сотрудничество между контрразведывательными службами и обмен информацией".

Избирательное сотрудничество

В то же время в Европарламенте считают необходимым совместно с США вести с Россией "сотрудничество в областях, представляющих общий интерес для трансатлантических партнеров", в том числе "в сфере архитектуры контроля над вооружениями, включая договоренности о ядерных силах средней дальности". В качестве других областей сотрудничества указывается защита климата, возобновление Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, стабилизация в Афганистане.

Европарламент в докладе поддержал "решение, принятое администрацией [президента США Джо] Байдена, о продлении действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3)". Депутаты подчеркнули "необходимость придать новую динамику переговорам по контролю над вооружениями между такими ключевыми глобальными игроками, как США и Россия, которые оказывают непосредственное влияние на европейскую безопасность". Важным автору доклада представляется также "подключение Китая к будущим переговорам по вопросам контроля над вооружениями".

Докладчик "подчеркнул необходимость срочного восстановления архитектуры системы контроля над обычными вооружениями с тем, чтобы ограничить риски возникновения гонки вооружений и непредвиденных инцидентов". ЕП также "приветствовал готовность администрации Байдена возобновить диалог и переговоры с Россией и поддержал налаживание диалога на высоком уровне ЕС - США по России".

Европарламент придерживается мнения, что ЕС "должен активно поддерживать поиск путей дальнейшего диалога и способствовать восстановлению взаимного доверия с Россией".

Новый подход

Парламент призывает верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, а также Европейский совет разработать "новый стратегический подход к отношениям ЕС с Россией, который будет в лучшей мере содействовать поддержке гражданского общества, укреплять межличностные контакты с гражданами России". Как считают в Европарламенте, предстоит также "определить четкие красные линии в сфере сотрудничества с российскими государственными субъектами, предусмотреть использование технологических стандартов и открытого интернета для поддержки "пространств свободы" и для ограничения воздействий репрессивных технологий".

В докладе особо подчеркивается, что "любой диалог между ЕС и США с Россией должен основываться на уважении международного права и прав человека".