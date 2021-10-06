В Европарламенте раскритиковали страны ЕС за неэффективную борьбу с уклонением от налогов

ПАРИЖ, 6 октября. /ТАСС/. Члены Европейского парламента (ЕП) в связи с публикацией "Досье Пандоры" подвергли критике страны Евросоюза за недостаточно эффективную, по их мнению, борьбу против уклонения от уплаты налогов из-за отказа от реформирования устаревшего налогового законодательства. Об этом сообщила в среду пресс-служба ЕП.

"Члены Европарламента обвинили правительства стран ЕС в том, что они допустили массовое уклонение от уплаты налогов из-за своей неспособности надлежащим образом реформировать устаревшие налоговые законы", - говорится в релизе.

При этом, как отмечает пресс-служба, некоторые депутаты отметили, что определенные улучшения законодательства ЕС в этой сфере все же были достигнуты. Однако и эти члены Европарламента в итоге присоединились к критике Еврокомиссии и государств Евросоюза, так как те, по их мнению, сделали слишком мало, чтобы закрыть давно известные лазейки для ухода от уплаты налогов.

Депутаты также подчеркнули, что необходимо срочно заключить международное соглашение по налогообложению бизнеса и сделать его частью законодательства Евросоюза. Кроме того, члены Европарламента указали на существование конфликта интересов, при котором фигурирующие в "Досье Пандоры" высокопоставленные политики - главы государств и министры стран ЕС - участвуют в работе органов, которые должны бороться с уклонением от уплаты налогов.

"Досье Пандоры"

3 октября Международный консорциум журналистских расследований опубликовал выдержки примерно из 11,9 млн документов с данными об офшорных счетах ряда мировых политиков и известных людей. Как указывается на сайте базирующейся в Вашингтоне организации, подборка получила общее название "Досье Пандоры".

Из крупных политиков государств ЕС в опубликованных материалах фигурирует премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, которого заподозрили в перечислении через офшоры €15 млн с использованием подставных фирм и лиц для покупки недвижимости во Франции в 2009 году. Сам политик категорически отверг обвинения в использовании офшорных схем. Он назвал журналистские публикации попыткой политических противников повлиять на исход парламентских выборов 8-9 октября, перед которыми возглавляемое им движение "Акция недовольных граждан" имеет наибольшие шансы на победу.

В Еврокомиссии в свою очередь заявили, что не собираются комментировать имена, которые фигурируют в "Досье Пандоры", однако пообещали, что продолжат вести активную борьбу с уклонением от уплаты налогов и издадут соответствующую директиву до конца года.