Ле Дриан отметил солидарность европейцев с Францией в ее споре с США

ПАРИЖ, 6 октября. /ТАСС/. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что во время встреч с европейскими партнерами на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН был поражен солидарностью европейцев с позицией Парижа во взаимоотношениях с США в связи с потерей контракта с Австралией на подлодки.

"Я был поражен, насколько европейцы проявили солидарность с Францией, - отметил он в среду, выступая в Национальном собрании (нижняя палата парламента). - Коллеги, с которыми я встречался, считали, что это событие [создание альянса AUKUS и отказ Австралии от контракта с Францией] выходит за рамки двусторонних отношений". То же самое, по его словам, можно сказать и об отношениях европейских партнеров к обстоятельствам ухода США из Афганистана.

Как считает министр, США придерживались одной логики, когда создавали AUKUS в тайне от Франции и когда уходили из Афганистана. "Есть связь между этим кризисом и афганским кризисом. Ускоренный уход Соединенных Штатов из Афганистана и та манера, в которой был создан AUKUS, показали, что для США приоритетом является политика в отношении Китая, а все остальное вторично", - отметил Ле Дриан. По его словам, AUKUS воплощает конфронтационную логику, тогда как европейский подход к ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе является более взвешенным.

Глава МИД напомнил о словах президента Франции Эмманюэля Макрона о "смерти мозга НАТО". "Мы начали делать выводы, но надо идти дальше в наших размышлениях", - заметил Ле Дриан. Министр добавил, что еще несколько лет назад разговор о стратегической автономии европейцев в альянсе не находил поддержки. "Теперь ситуация изменилась, интересы европейских стран и США не обязательно совпадают", - указал он. Глава МИД также высказался за развитие европейской оборонной промышленности для того, чтобы "не быть зависимыми".