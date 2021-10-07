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США могут задействовать возможность санкций по Эфиопии

ООН, 7 октября. /ТАСС/. США считают важным, чтобы страны ООН вместе обращались к властям Эфиопии, Вашингтон допускает задействование санкций за нарушение прав человека в этой африканской стране. Об этом заявила в среду журналистам американский постпред при всемирной организации Линда Томас-Гринфилд, отвечая на вопрос о возможности введения рестрикций.

"Факт того, что Совет Безопасности собрался сегодня, чтобы обратиться напрямую к Эфиопии, уже является действием. Это было нелегко, но мы смогли собрать совет вместе, чтобы обсудить ситуацию в Эфиопии. - утверждала Томас-Гринфилд. - <...> Как вы знаете, президент США пару недель назад подписал исполнительный указ, который дает нам возможность [введения] санкций в отношении лиц за нарушение прав человека, [создание] препятствий гуманитарному доступу. Это доступно для задействования при необходимости".

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