Парламент Казахстана ратифицировал соглашение о совместном инженерном подразделении СНГ

НУР-СУЛТАН, 7 октября. /ТАСС/. Сенат (верхняя палата) парламента Казахстана в четверг ратифицировал соглашение о совместном инженерном подразделении гуманитарного разминирования вооруженных сил государств - участников Содружества Независимых Государств (СНГ). Трансляция заседания велась на сайте парламента.

"Цель соглашения - определение порядка формирования, применения и завершения деятельности совместного подразделения, его статуса на территории принимающей либо транзитной стороны, а также статуса военнослужащих сторон в период проведения гуманитарного разминирования. Соглашение подписано с оговоркой, согласно которой Республика Казахстан будет рассматривать вопрос о направлении национального инженерного подразделения на территорию третьего государства, не являющегося государством - участником СНГ, в соответствии с мандатом Совета Безопасности ООН", - говорится в заключении комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената.

Положения соглашения направлены на решение задач по технической разведке минных полей и объектов, а также районов, где ранее проводились боевые действия, на наличие мин и взрывоопасных предметов. Предусмотрены разминирование таких районов, обезвреживание обнаруженных мин и взрывоопасных предметов. Планируется, что результатом ратификации соглашения станет совместное взаимодействие подразделений при выполнении задач гуманитарного разминирования в соответствии с обращением сторон.

Соглашение о системе связи ВС СНГ

Парламент Казахстана также ратифицировал соглашение о совместной (объединенной) системе связи вооруженных сил стран - участниц СНГ.

"Соглашение о совместной (объединенной) системе связи вооруженных сил государств - участников СНГ принято в целях эффективного функционирования систем связей вооруженных сил. Целью соглашения является обеспечение управления с учетом наиболее полного использования имеющегося ресурса систем связи вооруженных сил, государственных сетей связи государств - участников настоящего соглашения", - говорится в сообщении.

Задачами соглашения являются предоставление требуемых услуг связи и обеспечение обмена всеми видами информации в системе управления вооруженных сил и между вооруженными силами государств - участников, обеспечение функционирования объединенных систем взаимодействия в военной сфере, созданных в формате СНГ. Документ нацелен на обеспечение выполнения требований к связи, необходимой совместимости с национальными сетями связи общего пользования и сетями связи специального назначения государств - участников.

Планируется, что в результате ратификации соглашения будут обеспечены обмен всеми видами информации в системе управления вооруженных сил, функционирование объединенных систем взаимодействия в военной сфере, унификация и стандартизация комплексов и средств связи.

После ратификации парламентом соглашения поступят на подпись президенту Казахстана.