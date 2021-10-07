Глава Минюста ФРГ выступила за ужесточение регулирования деятельности Facebook

БЕРЛИН, 7 октября. /ТАСС/. Министр юстиции и защиты прав потребителей ФРГ Кристине Ламбрехт полагает, что необходимо ужесточить правила регулирования деятельности компании Facebook после недавних сообщений о недобросовестной практике технологического гиганта в отношении пользователей в интернете. Такое мнение она высказала в опубликованном в четверг интервью германскому редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland.

"Недавние разоблачения, связанные с Facebook, показывают, насколько остро нам нужно сильное и эффективное регулирование социальных сетей в Европе", - отметила Ламбрехт. "В объединенной Европе нас всех касается, когда социальные сети с их алгоритмами усиливают ненависть и агитацию, а также способствуют нежелательному политическому и социальному развитию", - добавила она.

Вместе с тем министр подчеркнула, что, к сожалению, в настоящее время призывы к осознанию ответственности и саморегулированию внутри сети не приносят пользы. "Это неприемлемо, учитывая рыночную мощь и социальную значимость крупных технологических корпораций. Поэтому важно взять под контроль [деятельность] Facebook и ужесточить его", - заключила Ламбрехт.

5 октября в Сенате Конгресса США состоялись слушания по вопросу безопасности детей в интернете. В центре внимания оказалась бывшая сотрудница компании Facebook Фрэнсис Хауген, утверждавшая, что в корпорации знали о психологических проблемах, которые вызывают у подростков ее соцсети, особенно Instagram, однако не предпринимали никаких действий, чтобы исправить вредные практики. Наоборот, они поощрялись, поскольку способствовали росту вовлеченности пользователей.

Переданные ранее Хауген в прессу внутренние данные Facebook подтверждают ее обвинения. Они публиковались в различных СМИ на протяжении последних недель. Обвинения в адрес интернет-гиганта могут быть использованы законодателями для ужесточения регулирования его деятельности. Произошедший в понедельник масштабный сбой в работе Facebook, вызванный внутренней ошибкой инженеров компании при установке обновления, только усилил ее уязвимость.