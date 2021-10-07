{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Зеленский освободил Стефанчука от исполнения обязанностей своего представителя в Раде

Руслан Стефанчук рассматривается как возможный кандидат на должность спикера парламента
Руслан Стефанчук REUTERS/Valentyn Ogirenko
Описание
Руслан Стефанчук
© REUTERS/Valentyn Ogirenko

КИЕВ, 7 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский освободил первого вице-спикера Верховной рады Руслана Стефанчука от исполнения обязанностей представителя главы государства в парламенте.

Стефанчук рассматривается как возможный кандидат на должность спикера Рады.

"Освободить Стефанчука Руслана Алексеевича от исполнения обязанностей представителя президента Украины в Верховной раде Украины", - говорится в тексте соответствующего указа. Документ датирован 6 октября, однако на сайте офиса президента страны опубликован в четверг.

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
СК Белоруссии возбудил уголовное дело в отношении сотрудников "ТУТ БАЙ МЕДИА"
Дело возбудили за разжигание розни
Читать полностью