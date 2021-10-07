Зеленский освободил Стефанчука от исполнения обязанностей своего представителя в Раде

КИЕВ, 7 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский освободил первого вице-спикера Верховной рады Руслана Стефанчука от исполнения обязанностей представителя главы государства в парламенте.

Стефанчук рассматривается как возможный кандидат на должность спикера Рады.

"Освободить Стефанчука Руслана Алексеевича от исполнения обязанностей представителя президента Украины в Верховной раде Украины", - говорится в тексте соответствующего указа. Документ датирован 6 октября, однако на сайте офиса президента страны опубликован в четверг.