Путин и Жапаров обсудили по телефону состояние двустороннего сотрудничества

БИШКЕК, 7 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров обсудили в четверг по телефону состояние и перспективы сотрудничества между двумя странами. Об этом сообщила пресс-служба главы киргизского государства.

"Лидеры стран обсудили актуальные аспекты кыргызско-российского двустороннего сотрудничества, состояние и перспективы развития взаимовыгодных связей в различных областях", - говорится в сообщении.

Жапаров поздравил президента России с днем рождения и пожелал ему "крепкого здоровья, долгих лет жизни, а также дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности".

Как сообщает пресс-служба, президент Киргизии высоко оценил "взаимодействие стран, основанное на прочных традициях исторической дружбы и взаимного уважения, подчеркнув большой личный вклад Владимира Путина в этом деле".

Жапаров также поздравил лидера РФ с успешным проведением выборов в Госдуму и выразил уверенность в том, что "ее дальнейшая деятельность будет направлена на укрепление межпарламентских связей с Жогорку Кенешем (Верховный Совет Киргизии)".

Президент России поблагодарил за поздравления, а также "подчеркнул готовность российской стороны к продолжению наращивания взаимовыгодного сотрудничества по всем вопросам совместной повестки", подчеркивает пресс-служба.