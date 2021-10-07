В Дании начинает работу комиссия по расследованию действий кабинета в связи с забоем норок

СТОКГОЛЬМ, 7 октября. /ТАСС/. Специальная комиссия по расследованию действий правительства в ситуации с забоем норок в Дании начинает свою работу в четверг. Одним из первых вызванных свидетелей является бывший директор Государственного института сыворотки Коре Мёльбак, сообщает телеканал TV2 .

Комиссии предстоит оценить, имелись ли законные основания для принятия кабинетом решений по этому вопросу. Свидетели будут заслушаны с октября по декабрь, премьер-министр страны Метте Фредериксен - последней, 9 декабря. Всего комиссия составила список из 61 человека, показания которых намерена получить. Помимо главы кабмина туда включены также несколько членов правительства - министр юстиции, министр здравоохранения и министр финансов.

Решение о проведении комиссией расследования было принято в декабре прошлого года парламентом Дании. Она не будет выносить решения, когда завершит выполнение своего мандата в апреле следующего года. Каким будет следующий шаг, решит Фолькетинг (парламент). Возможно, Фредериксен предстанет перед Верховным судом, если по этому вопросу сформируется парламентское большинство.

Первый случай коронавируса на датской норковой ферме был зарегистрирован в июне прошлого года, позже была обнаружена его мутация, которая также могла распространяться среди людей и потенциально иметь серьезные последствия для вакцинации против COVID-19. Датское правительство 4 ноября 2020 года постановило уничтожить на зверофермах всех норок (до 17 млн) из-за опасности заражения людей мутировавшим коронавирусом. Но вскоре оказалось, что власти могли требовать от звероводов массового забоя животных только в двух случаях: если на какой-то конкретной ферме выявлена инфекция или сама ферма находится в зоне эпидемической опасности, поэтому кабинету нужно было принимать по этому поводу особый закон, но на момент принятия решения об уничтожении юридических оснований для забоя всех этих животных не было.

Забой заразившихся коронавирусом норок обошелся более чем в 600 млн крон ($90,6 млн). К этой сумме также нужно добавить расходы по захоронению и эксгумации животных, а также компенсацию звероводам, поскольку 600 млн крон - это стоимость лишь забоя, очистки, дезинфекции и необходимой для этого материальной составляющей. Общая масса забитых норок составила 13,3 тыс. тонн.

Местные жители в местах захоронений забитых норок жаловались на возможные риски для здоровья, но, по утверждению властей, питьевая вода не представляет опасности, однако загрязненные поверхностные воды могут попасть в озера и реки. Поэтому в мае в Карупе и Холстебру началась эксгумация тушек животных. Выкопанные из земли экскаватором норки в защищенных от протекания контейнерах были отправлены на кремацию. В следующем году на участках планируется разместить очистные сооружения, которые, возможно, будут работать в течение 10 лет.