Нацполиция Украины предъявила главе госбанка обвинение после его конфликта с журналистами

КИЕВ, 7 октября. /ТАСС/. Национальная полиция Украины предъявила обвинение по двум статьям уголовного кодекса главе украинского государственного Укрэксимбанка Евгению Мецгеру после его конфликта с журналистами проекта "Радио Свобода" (в РФ признано иноагентом) "Схемы". Об этом руководитель финансового учреждения, сложивший ранее с себя полномочия на время расследования, в четверг сообщил на своей странице в Facebook.

"Получил подозрение (имеется в виду предъявление обвинения - прим. ТАСС) от прокуратуры. Правоохранители сегодня в 09:00 (совпадает с мск) приехали ко мне домой и вручили документ. Вчера (6 октября - прим. ТАСС) они почему-то приезжали в помещение банка, но я уже не имел законных оснований там находиться после того, как написал заявление об отстранении от исполнения обязанностей", - написал Мецгер.

При этом он опубликовал копию сообщения Национальной полиции о предъявлении обвинений, в котором идет речь о том, что ему вменяется нарушение двух норм уголовного кодекса. "Он подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей <...> о незаконном изъятии собранных, обработанных, подготовленных журналистом материалов и технических средств, которыми пользуется в связи со своей профессиональной деятельностью, и статьей <...> о влиянии в любой форме на журналиста с целью препятствования исполнению им профессиональных обязанностей", - говорится в документе.

Мецгер, комментируя сообщение полиции, заверил, что "готов в полном объеме сотрудничать со следствием". Он добавил, что выступает сторонником защиты свободы слова в государстве, а также вновь принес извинения журналистам, с которыми у него случился конфликт.

В понедельник в украинских СМИ была обнародована аудиозапись, которая, по их данным, свидетельствовала о том, что журналисты "Схем" пришли на интервью к Мецгеру в его кабинет в Укрэксимбанке, однако подчиненные банкира фактически применили к ним силу. Как сообщила тогда руководитель проекта "Схемы" Наталия Седлецкая в Facebook, Мецгеру не понравился вопрос журналистов, и он дал команду своим подчиненным забрать у корреспондентов сделанные записи. Через некоторое время журналистам вернули аппаратуру, однако запись интервью была стерта. Тем не менее членам проекта "Схемы" удалось сделать аудиозапись инцидента и обнародовать ее.

В связи со случившимся полиция возбудила уголовное дело. В свою очередь наблюдательный совет Укрэксимбанка заявил о проведении собственной проверки, а Мецгер написал заявление о сложении с себя полномочий на время расследования.