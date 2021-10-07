В Польше заявили, что Евросоюз обсуждает пятый пакет санкций против Белоруссии

ВАРШАВА, 7 октября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что ведется обсуждение пятого пакета санкций Европейского союза (ЕС) против белорусского руководства в связи с миграционной ситуацией на границе.

"Обсуждается пятый транш санкций на европейском уровне", - сказал он в четверг в эфире польской радиостанции Wnet, отвечая на вопрос, какие действия предпринимает Польша в связи с миграционной ситуацией на польско-белорусской границе. По словам Пшидача, уже было несколько пакетов индивидуальных санкций и один экономический. "Также США в последнее время ввели дополнительные экономические санкции, которые вскоре вступят в силу (в ноябре-декабре)", - добавил он.

"Думаю, что это будет очень чувствительно для режима Лукашенко. Плюс, конечно, дипломатическое давление, давление международных организаций, которые, на мой взгляд, должны в первую очередь активироваться на минском направлении", - указал Пшидач.

Миграционная ситуация

В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в Литву, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.

Этим летом поток нелегальных мигрантов в Литву и Польшу через территорию Белоруссии резко вырос. По данным властей Польши, с начала августа уже более 14 тысяч нелегальных мигрантов пытались незаконно пересечь польскую границу из Белоруссии. Большинство таких попыток были предотвращены пограничниками. Свыше 1,5 тыс. нелегальных мигрантов задержаны и находятся в охраняемых центрах в Польше. Польские власти выяснили, что около 50 из них могут представлять угрозу для страны, так как связаны с террористическими организациями и преступными группировками.

Власти республики возлагают ответственность за происходящее на белорусское руководство, которое, по заявлениям польской стороны, перевозит мигрантов в свою страну, а затем отправляет их через границу с Польшей, Литвой и Латвией, чтобы спровоцировать миграционный кризис в Европе.

В результате вытеснения мигрантов с территории государств ЕС в Белоруссию уже зафиксирован ряд случаев их гибели.