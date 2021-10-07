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Экс-спикер заявил, что Рада убрала препятствие для его участия в выборах президента

КИЕВ, 7 октября. /ТАСС/. Отправленный в отставку с поста спикера Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что парламент убрал препятствие для его участия в выборах президента Украины. Об этом он сказал в четверг на брифинге по итогам голосования за его отставку.

"Президентские выборы пока не начались же. Но раньше все говорили, что с [поста] главы Верховной рады никто не становился президентом. Этот предохранитель сегодня убрали. Дальше посмотрим", - ответил он на вопрос о наличии президентских амбиций.

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Украина
Верховная рада отправила в отставку спикера Дмитрия Разумкова
За такое решение высказались 284 парламентария
Верховная рада отправила в отставку спикера Дмитрия Разумкова
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