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"Слуга народа" выдвинула на пост спикера Рады Стефанчука

На должность первого заместителя председателя парламента приняли решение делегировать председателя партии Александра Корниенко
Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук president.gov.ua/CC BY 4.0 via Wikimedia Commons
Описание
Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук
© president.gov.ua/CC BY 4.0 via Wikimedia Commons

КИЕВ, 7 октября. /ТАСС/. Парламентская фракция правящей на Украине партии "Слуга народа" выдвинула в четверг на пост спикера Верховной рады Руслана Стефанчука, который сейчас является первым вице-спикером. На должность его первого заместителя предложено назначить главу партии, замглавы фракции "Слуга народа" Александра Корниенко.

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"Фракция политической партии "Слуга народа" провела заседание, на котором обсудила кадровые назначения в руководстве парламента. Большинством голосов народных депутатов на должность председателя Верховной рады Украины от монобольшинства делегирован Руслан Стефанчук", - написала в своем Telegram-канале пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук.

Она добавила, что "на должность первого заместителя председателя парламента принято решение делегировать председателя партии "Слуга народа" Александра Корниенко".
 

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