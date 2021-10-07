"Слуга народа" выдвинула на пост спикера Рады Стефанчука

КИЕВ, 7 октября. /ТАСС/. Парламентская фракция правящей на Украине партии "Слуга народа" выдвинула в четверг на пост спикера Верховной рады Руслана Стефанчука, который сейчас является первым вице-спикером. На должность его первого заместителя предложено назначить главу партии, замглавы фракции "Слуга народа" Александра Корниенко.

"Фракция политической партии "Слуга народа" провела заседание, на котором обсудила кадровые назначения в руководстве парламента. Большинством голосов народных депутатов на должность председателя Верховной рады Украины от монобольшинства делегирован Руслан Стефанчук", - написала в своем Telegram-канале пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук.

Она добавила, что "на должность первого заместителя председателя парламента принято решение делегировать председателя партии "Слуга народа" Александра Корниенко".

