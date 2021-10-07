Оппозиция Молдавии бойкотирует заседание парламента из-за задержания генпрокурора

КИШИНЕВ, 7 октября. /ТАСС/. Блок коммунистов и социалистов бойкотирует заседание парламента Молдавии после задержания генпрокурора страны Александра Стояногло, которое они считают незаконным. Об этом представители блока сообщили в ходе брифинга в четверг.

"Наш протест связан с происходящим вокруг генерального прокурора. Это удар по демократии и правовому государству <…> Власти нужен "карманный" прокурор, который будет заводить уголовные дела по их указу", - заявил лидер Партии коммунистов Республики Молдова, экс-президент страны Владимир Воронин. Он потребовал немедленного освобождения Стояногло.

Генпрокурор был задержан 5 октября на 72 часа. Он опротестовал свое отстранение и задержание в Апелляционной палате Кишинева. Происходящее Стояногло назвал местью со стороны президента Молдавии Майи Санду. Ранее они обменялись обвинениями в адрес друг друга. Так, Санду обвинила генпрокурора в неэффективности и отсутствии результатов по резонансным делам, а Стояногло заявил, что от него среди прочего требуют заведения уголовных дел на лидеров оппозиции. Он также возложил на окружение президента ответственность за масштабную кампанию по его дискредитации, в которую, по словам генпрокурора, были вовлечены НПО и телеканалы, финансируемые западными донорами.

Стояногло возглавил генеральную прокуратуру в 2019 году, победив в конкурсе, который проводило правительство с Санду на посту премьера. Тогда результаты конкурса не понравились команде премьера, и правительство попыталось изменить закон, чтобы получить право самостоятельно выдвигать кандидатов на пост генпрокурора. Однако внесенные кабинетом поправки в закон не поддержал парламент, а правительство Санду было отправлено в отставку.