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Лукашенко призвал не драматизировать ситуацию с западными санкциями в отношении Белоруссии

Белорусский лидер заявил, что к разного рода рестрикциям Минск уже привык

МИНСК, 7 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не драматизировать ситуацию с санкциями Запада. Как белорусский лидер сказал на совещании о противодействии санкционным мерам в четверг, ограничительные меры оборачиваются против бизнеса и экономики той страны, которая их вводит.

"Настрой на противодействие санкциям мне нравится, так мы и должны работать. Если есть какие-то проблемные вопросы, так давайте их решать, - сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА. - Мы уже привыкли к разного рода санкциям, не первый раз с ними сталкиваемся. Очередные попытки ограничить и запугать нас оборачиваются против бизнеса и экономики той страны, которая вводит санкции".

Лукашенко констатировал, что нынешняя ситуация для Белоруссии - это вызов, определенный выход из зоны комфорта. "Но в то же время это момент открыть новые возможности, мобилизоваться и достичь результата, невзирая ни на какое давление", - сказал он. Вместе с тем Лукашенко потребовал принять все меры, чтобы простые семьи и трудовые коллективы не пострадали в результате санкций. "Нам надо сделать все, чтобы и простые семьи не пострадали из-за беглых предателей и их западных спонсоров-кураторов". - отметил президент.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссия
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