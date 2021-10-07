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Глава МИД Руанды пригласил Лаврова посетить с визитом Кигали

Венсан Бирута отметил, что встречи с представителями России для него "очень ценны"

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Глава руандийского дипведомства Венсан Бирута пригласил российского коллегу Сергея Лаврова посетить столицу Руанды с рабочим визитом и выразил надежду на двусторонние очные контакты на высшем уровне.

"Я с нетерпением жду визита господина Лаврова в Руанду и также я жду визита на высшем уровне между двумя нашими странами для того, чтобы мы могли укрепить наши дружеские отношения, - сказал он в четверг на пресс-конференции по итогам переговоров с Сергеем Лавровым в Москве. - Мы будем рады видеть вас в Кигали, когда вам это позволит ваше плотное расписание".

Глава МИД Руанды отметил, что сегодняшняя и другие встречи с представителями России для него "очень ценны". "Это очень важные возможности для того, чтобы в дальнейшем развивать наше сотрудничество", - добавил он.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРуандаРоссия
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