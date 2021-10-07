В Минске заявили, что не получали документов о прекращении выпуска "КП в Беларуси"

МИНСК, 7 октября. /ТАСС/. Министерство информации Белоруссии не получало официальных документов о прекращении выпуска газеты "Комсомольская правда в Беларуси". Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте ведомства.

"В связи с распространением 5 октября информации о прекращении работы представительства "Комсомольской правды в Беларуси" сообщаем, что на сегодняшний день в министерство информации документы на прекращение выпуска газеты "Комсомольская правда в Беларуси" не поступали", - говорится в сообщении.

Как указали в ведомстве, в Мининформ обратилось ЗАО "БелКП-ПРЕСС", "субъект хозяйствования Республики Беларусь, с просьбой о возобновлении доступа к интернет-ресурсу kp.by". "При этом в письме за подписью генерального директора ЗАО "БелКП-ПРЕСС" Янковича С. В. указано, что "ЗАО "БелКП-ПРЕСС" принимает во внимание правовую оценку, которая была дана рассматриваемой публикации и гарантирует доведение данной правовой оценки до работников редакции с целью недопущения в последующем появления материалов, нарушающих требования законодательства", - сообщили в министерстве. Данное обращение будет рассмотрено в установленном законодательством порядке, пояснили в Мининформе.

Издание "Комсомольская правда" 5 октября сообщило о закрытии представительства в Минске. В официальном сообщении редколлегии издания отмечалось, что всем сотрудникам закрытого представительства будут выплачены денежные компенсации или предложена работа на других предприятиях "Комсомольской правды". Ранее МВД Белоруссии сообщало, что правоохранительные органы Белоруссии задержали журналиста "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадия Можейко на территории республики после его возвращения из России 1 октября. До этого Министерство информации Белоруссии заблокировало доступ к сайту kp.by.