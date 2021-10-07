{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

МИД Франции: кризис доверия в отношениях с Австралией будет долгим

ПАРИЖ, 7 октября. /ТАСС/. Глубокий кризис доверия в отношениях Франции с Австралией будет долгим и потребует конкретных шагов для урегулирования. Об этом говорится в заявлении французского МИД, распространенном в четверг.

В министерстве отметили, что после отзыва посла из Канберры были "проведены основательные консультации". "Глубокий кризис доверия, вызванный австралийским решением, будет долгим, его урегулирование потребует конкретных шагов", - подчеркивается в заявлении.

В середине сентября в отношениях Парижа с Вашингтоном, Лондоном и Канберрой возник кризис после того, как США и Великобритания перехватили французский контракт с Австралией на строительство подводных лодок стоимостью 56 млрд евро. Эти закулисные действия союзников в Париже назвали "ударом в спину".

ЦРУ создаст центр по противодействию "глобальному вызову" со стороны КНР
Директор организации Уильям Бернс отметил, что ЦРУ продолжит следить и за другими "важным угрозам, включая агрессивную Россию"
ЦРУ создаст центр по противодействию "глобальному вызову" со стороны КНР
Читать полностью