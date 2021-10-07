Партия Тимошенко опровергла сотрудничество с президентской фракцией в Раде

КИЕВ, 7 октября. /ТАСС/. Партия "Батькивщина" бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко опровергла утверждение, что ее фракция в Верховной раде начала сотрудничество с депутатами президентской партии "Слуга народа". Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг на странице партии в Facebook .

"Мы не участвуем ни в интригах, ни в "новых коалициях". И [экс-председатель Рады] Дмитрий Разумков, который громко заявил о якобы нашем участии в новом большинстве, прекрасно знает, что это не так. Жаль, что самостоятельный политический путь он начинает с такой примитивной лжи", - говорится в заявлении.

Ранее в четверг Разумков был снят с должности главы парламента, за это решение отдали голоса и 20 депутатов от "Батькивщины". Позже Разумков заявил, что по итогам этого голосования в Раде образовалась "новая коалиция" из числа парламентариев от "Слуги народа" и "Батькивщины".