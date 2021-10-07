ЕС не намерен пересматривать североирландский протокол по требованию Лондона

БРЮССЕЛЬ, 7 октября. /ТАСС/. Евросоюз не будет пересматривать положения протокола по Северной Ирландии, подписанного Брюсселем и Лондоном в рамках соглашения о Brexit. Об этом в четверг заявил замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович.

"Мы не будем пересматривать протокол, как того потребовала Великобритания", - приводит его слова газета The Independent.

"Мы хотим, чтобы Северная Ирландия получила выгоду от доступа к крупнейшему торговому блоку в мире. Мы хотим быть уверены, что не будет жесткой границы [между Республикой Ирландия и Великобританией]", - сказал Шефчович.

Газета The Daily Telegraph в понедельник информировала, что Великобритания разработала план на замену североирландского протокола, который могут быть обнародован уже в ближайшее время.

Согласно торговому соглашению, заключенному в декабре прошлого года между Евросоюзом и Великобританией, Северная Ирландия, покинувшая Евросоюз в составе Соединенного Королевства, осталась частью таможенной территории ЕС. Этот двойной статус позволил избежать появления границы между Ольстером и Ирландией, состоящей в ЕС, однако потребовал ввести контрольные процедуры в североирландских портах для перевозок ряда товаров из других частей Соединенного Королевства. Обеспечить прозрачность границы на острове Ирландия было необходимо, чтобы сохранить Белфастское соглашение 1998 года, которое положило конец вооруженному противостоянию между протестантами-лоялистами и католиками-националистами в Ольстере.

Британские эксперты опасаются, что трудности с реализацией протокола по Северной Ирландии могут перерасти в полноценный политический кризис в регионе. На фоне недовольства его положениями со стороны лоялистов, выступающих за тесную связь с Лондоном, первый министр региона Арлин Фостер была вынуждена подать в отставку: вместо нее этот пост 17 июня занял Пол Гивэн.