ООН намерена отправить дополнительный персонал в Эфиопию

ООН, 7 октября. /ТАСС/. Организация Объединенных Наций запросила визы для направления дополнительного персонала в Эфиопию. Об этом заявил в четверг на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Мы намерены отправить дополнительный персонал в Эфиопию. Визы запрошены", - сказал Дюжаррик. По его словам, объявленные ранее эфиопскими властями персонами нон грата семь сотрудников ООН находятся сейчас за пределами страны и работают удаленно в различных местах.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил в среду, что запросил у Эфиопии копии документов, касающихся правонарушений, якобы совершенных выдворенными представителями всемирной организации. "Ничего [пока] не было получено", - сказал Дюжаррик, отвечая на вопрос о статусе рассмотрения запроса.

Правительство Эфиопии объявило 30 сентября семь сотрудников специализированных служб ООН персонами нон грата, обвинив их во вмешательстве во внутренние дела страны, и предложило им покинуть Эфиопию в течение 72 часов. В опубликованный внешнеполитическим ведомством список подлежащих высылке были включены представитель Детского фонда ООН, руководитель группы по мониторингу Управления верховного комиссара ООН по правам человека и сотрудники Управления по координации гуманитарных вопросов.