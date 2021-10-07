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В ЕНП считают, что правительство Польши ведет страну к выходу из ЕС

Конституционный суд объявил, что договоры ЕС не совместимы с польским законодательством, что поставило страну на путь к выходу из Евросоюза, заявили в Европейской народной партии

БРЮССЕЛЬ, 7 октября. /ТАСС/. Правительство Польши утратило всякое доверие и ведет страну к выходу из Евросоюза. Такое мнение опубликовала в четверг в своем Twitter крупнейшая наднациональная партия ЕС - Европейская народная партия (ЕНП) - в связи с решением Конституционного суда Польши, который постановил, что нормы конституции страны имеют приоритет над нормами ЕС.

"Польское правительство полностью утратило доверие. Объявив, что договоры ЕС не совместимы с польским законодательством, нелегитимный Конституционный суд в Польше поставил страну на путь выхода из ЕС", - говорится в сообщении ЕНП.

Конституционный суд Польши в четверг подтвердил несоответствие нормы о превосходстве европейского права над польской конституцией. С запросом о проверке превосходства одного закона над другим в КС обратился в марте премьер-министр республики Матеуш Моравецкий. В Совете министров Польши задумались о превышении полномочий суда Европейского союза, заключающемся в утверждении верховенства европейского права над польской конституцией. Это произошло после того, как европейский суд принял решение о том, что очередная реформа польской судебной системы, касающаяся Национального судебного совета, может нарушать законодательство ЕС. Суд постановил, что в случае подтверждения нарушения принцип верховенства права ЕС накладывает на национальный суд обязанность не соблюдать такие поправки.

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Польша
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