Адвокат заявила, что "арест" Януковича отвлекал внимание от скандалов во власти

КИЕВ, 7 октября. /ТАСС/. Решение Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) об избрании экс-президенту Виктору Януковичу меры пресечения в виде заочного содержания под стражей по делу о резиденции "Межигорье" незаконно и принято для отвлечения внимания от скандалов во властных структурах. Такое мнение высказала в четверг управляющий партнер адвокатского объединения AVER LEX Ольга Просянюк, представляющая интересы Януковича.

"Решение об избрании меры пресечения Виктору Януковичу принято под давлением, чтобы отвлечь внимание от скандалов, в которые попадает власть. К четвертому президенту Украины в деле по "Межигорью" не может быть применена абсолютно никакая мера пресечения, в том числе и взятие под стражу. Сегодняшнее избрание меры пресечения традиционно осуществлено со множеством нарушений УПК. Решение Высшего антикоррупционного суда незаконно, необоснованно и, вероятнее всего, вынесено под давлением", - цитирует Просянюк пресс-служба AVER LEX.

Адвокат напомнила, что тем же Высшим антикоррупционным судом по делу "Межигорья" уже были приняты решения, "которые противоречат сегодняшнему". Печерский районный суд Киева решениями от 8 октября 2018 года и 7 февраля 2018 года "четко, обоснованно и однозначно установил, что Виктор Янукович в данном деле подозреваемым не является", подчеркнула защитник. "Подозрение ему не только не вручено, но и признано судами необоснованным", - добавила она.

26 октября 2020 года Высший антикоррупционный суд, а 19 января 2021 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда уже отказывали Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) в избрании Януковичу меры пресечения в виде заочного взятия под стражу. Основной причиной отказа, отметила Просянюк, было подтверждение того, что экс-президент по базе Интерпола не находится в международном розыске и по состоянию на сегодняшний день представители НАБУ так и не смогли доказать обратного. Кроме того, по ее словам, Янукович не скрывается от следствия, как это пытается преподнести сторона обвинения, а, напротив, следствие всячески уклоняется от проведения необходимых процессуальных действий.

"Защитой уже неоднократно были предоставлены все необходимые сведения о месте пребывания четвертого президента Украины Виктора Януковича, которые игнорируются стороной обвинения. Совершенно очевидно, что принятие ВАКС в течение короткого промежутка времени двух противоречащих друг другу решений - это давление власти. Сегодняшний вердикт подчеркивает еще раз то беззаконие, в котором живет страна. Все это укладываются в череду незаконных действий в отношении Виктора Януковича: внесудебная расправа с введением санкций СНБО, разрешение заочного расследования дела Майдана лишь на основании его нахождения на территории РФ и т. д.", - отметила Просянюк.

Дело о "Межигорье"

Высший антикоррупционный суд Украины в четверг избрал меру пресечения в виде заочного содержания под стражей Януковичу по делу о резиденции "Межигорье".

Генпрокуратура Украины с 2014 года расследует дело о завладении госимуществом - комплексом зданий дома отдыха "Межигорье". В июле 2015 года имущество резиденции было арестовано, в 2017 году ее земельные участки передали государству. Суд тогда признал недействительными договоры, по которым резиденция ранее была исключена из госсобственности.

Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщала, что Янукович и его сын Александр подозреваются в "незаконном обращении комплекса сооружений на территории Вышгородского района (имеется в виду резиденция "Межигорье" в Киевской области - прим. ТАСС) в свою пользу", при этом ущерб государству оценивался более чем в 500 млн гривен (более 18,7 млн долларов).

После отъезда в 2014 году Януковича из страны правоохранительные органы возбудили в отношении него несколько уголовных дел. 24 января 2019 года Оболонский райсуд Киева признал Януковича виновным в госизмене и заочно приговорил к 13 годам заключения. Приговор сейчас оспаривается защитой бывшего президента.