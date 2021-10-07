ЕК озабочена решением суда Польши и будет защищать приоритет норм ЕС над национальными

БРЮССЕЛЬ, 7 октября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) использует все имеющиеся в ее распоряжении инструменты, чтобы защитить приоритет европейских норм над национальными законами государств Евросоюза. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс, комментируя решение Конституционного суда Польши, объявившего нормы конституции страны приоритетными по отношению к нормам ЕС.

"Еврокомиссия озабочена решением Конституционного суда Польши, - заявил Рейндерс. - Мы используем все инструменты, имеющиеся в нашем распоряжении, чтобы защитить приоритет европейских норм, которые лежат в основе системы верховенства права в Евросоюзе". Он добавил, что в числе таких инструментов есть принцип зависимости выплат странам из бюджета ЕС от их приверженности верховенству права.

Рейндерс отказался комментировать тезис, который ранее в четверг озвучила крупнейшая наднациональная партия ЕС - Европейская народная партия, что правительство Польши ведет страну к выходу из ЕС.

Он подчеркнул, что официальная реакция Еврокомиссии на решение КС Польши последует через некоторое время, "после того как ЕК сможет ознакомиться с опубликованным решением суда". "Прежде чем использовать любой из наших инструментов, мы возьмем паузу, чтобы изучить это решение. Нам нужно как минимум увидеть публикацию решения Конституционного суда Польши, чтобы решить, какие оптимальные инструменты мы можем использовать", - сказал Рейндерс.

"Вопрос о приоритете европейских норм не вызывает сомнений, это фундаментальный принцип, который лежит в основе Европейского союза, он обязателен для защиты европейских граждан и европейского рынка. Все решения Европейского суда юстиции [высший суд Евросоюза] носят юридически обязывающий характер, они обязательны для исполнения, в первую очередь для всех национальных судов [стран Евросоюза]. Это совершенно очевидно", - отметил он.

Конституционный суд Польши в четверг подтвердил несоответствие нормы о превосходстве европейского права над польским положениям конституции республики. С запросом о проверке превосходства одного закона над другим в КС обратился в марте премьер-министр республики Матеуш Моравецкий. В Совете министров Польши задумались о превышении полномочий суда Европейского союза, заключающемся в утверждении верховенства европейского права над польской конституцией. Это произошло после того, как Европейский суд юстиции принял решение о том, что очередная реформа польской судебной системы, касающаяся Национального судебного совета, может нарушать законодательство ЕС. Суд постановил, что в случае подтверждения нарушения принцип верховенства права ЕС накладывает на национальный суд обязанность не соблюдать такие поправки.