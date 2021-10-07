ФБР надеется, что давнее взаимодействие с РФ по борьбе с киберпреступниками даст результат

ВАШИНГТОН, 7 октября. /ТАСС/. Федеральное бюро расследований (ФБР) США много лет взаимодействует с коллегами в РФ по вопросу борьбу с киберпреступниками и рассчитывает, что диалог принесет положительные результаты. Об этом помощник директора бюро по вопросам кибербезопасности Тоня Югорец заявила в четверг на видеоконференции, проводимой вашингтонской организацией Cipher Brief.

"Россия давно является прибежищем для киберпреступников", - утверждала она. "Важно, что у правительства США есть диалог на высоком уровне с коллегами в России. <...> Говоря просто с точки зрения ФБР, у нас [за плечами] годы взаимодействия с нашими коллегами на уровне правоохранительных структур в России: обмен информацией, попытки найти точки соприкосновения, где мы можем работать вместе против некоторых из этих киберпреступников и преступных организаций, действующих в киберпространстве. Мы бы хотели надеяться, что этот диалог приведет к некоторым изменениям в готовности России взаимодействовать <...>, [что он] действительно покажет результаты. Тут есть простор для совершенствования", - продолжила Югорец.