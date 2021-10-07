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Помощник президента США назвал продуктивными американо-китайские переговоры в Цюрихе

Переговоры предоставили возможность сделать все для того, чтобы конкуренция между двумя странами не переросла в конфронтацию, отметил Джейк Салливан

БРЮССЕЛЬ, 7 октября. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан назвал продуктивными американо-китайские переговоры, которые прошли в среду в швейцарском Цюрихе. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters.

Беседуя с журналистами после встреч с официальными лицами НАТО и Евросоюза в Брюсселе, Салливан заявил: "[Американо-китайские] переговоры были продуктивными в том смысле, что это была реальная возможность на встрече за закрытыми дверями изложить друг другу наши отличающиеся взгляды и намерения".

Переговоры предоставили возможность "сделать все для того, чтобы создать условия, при которых конкуренция [между США и Китаем], которая носит напряженный характер, управлялась ответственно и не переросла в конфликт или конфронтацию", отметил Салливан.

Салливан встречался с членом Политбюро Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), главой секретариата Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи.

Теги
СШАКитайШвейцарияСалливан, Джейк
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