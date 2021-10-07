Представитель движения "Талибан" встретился в Катаре с послами нескольких стран

КАИР, 7 октября. /ТАСС/. Представитель захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) Мохаммад Сохаил Шахин, который был ранее выдвинут радикалами кандидатом на должность афганского постпреда в ООН, встретился в четверг в столице Катара с послами нескольких стран в эмирате.

"Сегодня я встречался в Дохе с послами разных стран, включая Евросоюз, Норвегию, Швецию, Нидерланды, Италию, Японию, Южную Корею, Канаду, Великобританию и США. <...> Участники [встречи] подтвердили свои обязательства по продолжению оказания гуманитарной помощи Афганистану <...>. Я указал им на то, что "Исламский эмират Афганистан" [используемое талибами название государства] - это реальность и что мы готовы сотрудничать с международным сообществом и решать вопросы путем переговоров и на основе взаимных интересов и позитивного взаимодействия", - написал Шахин на своей странице в Twitter.

Помимо этого он подчеркнул, что "изоляция Афганистана в прошлом оказалась неудачной политикой, которая никому не пошла на пользу", призвав возобновить все незавершенные проекты на афганской территории.

Согласно сообщению, на встрече, помимо Шахина, присутствовали назначенный радикалами глава Афганского общества Красного Полумесяца мавлави Мати уль-Хакк, а также члены политического офиса талибов в Катаре Мохаммад Наим, мавлави Абдулла и Абдуррахман.

21 сентября официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил ТАСС, что талибы обратились во всемирную организацию, выразив намерение выступить в ходе недели высокого уровня Генеральной ассамблеи и направили кандидатуру Шахина для утверждения в должности постоянного представителя Афганистана. Позднее в ООН отметили, что рассмотрение вопроса о представителе радикалов в организации потребует определенное время.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, которое пока не признала ни одна страна.