СМИ: израильские военные открыли предупредительный огонь на границе с Ливаном

БЕЙРУТ, 8 октября. /ТАСС/. Пограничный инцидент произошел в четверг в районе Сахль-эль-Хиям на юге Ливана. Как сообщил телеканал Al Mayadeen, израильские военнослужащие открыли предупредительный огонь по патрулю ливанской армии, приблизившемуся к пограничным заграждениям. По его информации, это произошло в момент, когда ливанские военные преследовали нарушителя, пытавшегося проникнуть на израильскую территорию.

"В ночные часы израильский противник сосредоточил по меньшей мере шесть бронетранспортеров на этом участке границы напротив поселка Кфар-Кила, в небе барражируют беспилотные летательные аппараты", - сообщил телеканалу ливанский военный источник. По его сведениям, два отряда израильтян обследуют прилегающую к еврейскому поселению Метулла местность, чтобы убедиться, не было ли просачивания через границу террористов.

4 августа артиллерия израильской армии выпустила в общей сложности 92 снаряда по югу Ливана, которые разорвались в местности Вади-Хамуль, Эс-Саддана, Сахль-эль-Мари, Сахль-эль-Хиям и Сахль-Булат. Обстрел последовал в ответ на вооруженную провокацию со стороны палестинских радикалов, выпустивших три ракеты по израильской территории из минометных установок. Обстрелы не привели к гибели мирных граждан, однако усилили напряженность на ливано-израильской границе.