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Госсекретарь США в ходе визита в Мексику встретится с президентом и главой МИД

Визит Энтони Блинкена в страну завершится 8 октября

ВАШИНГТОН, 8 октября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Мексику с 7 по 8 октября встретится с президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором и главой внешнеполитического ведомства Марсело Эбрардом. Об этом сообщил в четверг представитель вашингтонской администрации высокого ранга.

"Госсекретарь Блинкен встретится с президентом Лопесом Обрадором и министром Эбрардом", - заявил он на специальном телефонном брифинге, посвященном предстоящей поездке Блинкена. "У нас динамичные и глубокие двусторонние отношения с Мексикой, и мы с нетерпением ждем того, чтобы продвинуть вперед наше сотрудничество за счет этой поездки", - добавил он.

Ранее в Госдепартаменте сообщили, что Блинкен с 7 по 8 октября посетит Мехико. Он примет участие в диалоге высокого уровня между США и Мексикой по вопросам безопасности.

Теги
МексикаСШАБлинкен, Энтони
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