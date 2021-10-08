Госсекретарь США в ходе визита в Мексику встретится с президентом и главой МИД

ВАШИНГТОН, 8 октября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Мексику с 7 по 8 октября встретится с президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором и главой внешнеполитического ведомства Марсело Эбрардом. Об этом сообщил в четверг представитель вашингтонской администрации высокого ранга.

"Госсекретарь Блинкен встретится с президентом Лопесом Обрадором и министром Эбрардом", - заявил он на специальном телефонном брифинге, посвященном предстоящей поездке Блинкена. "У нас динамичные и глубокие двусторонние отношения с Мексикой, и мы с нетерпением ждем того, чтобы продвинуть вперед наше сотрудничество за счет этой поездки", - добавил он.

Ранее в Госдепартаменте сообщили, что Блинкен с 7 по 8 октября посетит Мехико. Он примет участие в диалоге высокого уровня между США и Мексикой по вопросам безопасности.