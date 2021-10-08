В Южной Корее заявили, что не имеют данных об ослаблении КНДР пограничного режима

СЕУЛ, 8 октября. /ТАСС/. КНДР продолжает осуществлять строгий контроль на своих наземных границах, несмотря на некоторые признаки его ослабления в портах, использующихся для получения зарубежной помощи. Об этом сообщил в пятницу на брифинге в Сеуле представитель южнокорейского министерства объединения Ча Док Чхоль.

"Несмотря на то что некоторые СМИ сообщают о признаках начала поставок материалов в Северную Корею, мы пока не можем подтвердить такие данные, в том числе о доставке грузов из китайского Даньдуня в северокорейский Синыйджу", - отметил чиновник. "Сложно сказать, когда Север откроет свои границы, мы продолжаем следить за развитием ситуации", - добавил он.

Днем ранее южнокорейское агентство Yonhap сообщило, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) начала отгрузку средств медицинского назначения для борьбы с коронавирусом в КНДР. О каких видах медпомощи идет речь, Yonhap не уточнил.

В августе интернет-портал NK News сообщил, что КНДР получит через международный механизм распределения вакцин COVAX партию доз препарата от британско-шведской компании AstraZeneca и китайской компании Sinovac Biotech. Однако Пхеньян отказался принимать эти поставки.

По официальным данным, в КНДР с начала пандемии не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом. К концу сентября текущего года более 40 тыс. граждан КНДР сдали тест на ковид, все результаты были отрицательными. В январе 2020 года народная республика ввела жесткие карантинные меры, полностью закрыв границы и изолировавшись от внешнего мира.