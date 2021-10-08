Киргизия пригласила наблюдателей от ОБСЕ на парламентские выборы

БИШКЕК, 8 октября. /ТАСС/. Киргизия направила приглашение в Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ принять участие в наблюдении за ходом парламентских выборов в республике 28 ноября. Об этом было объявлено в ходе состоявшейся в Бишкеке встречи главы МИД Киргизии Руслана Казакбаева со спецпредставителем Евросоюза по Центральной Азии Тери Хакалой и спецпредставителем ЕС по правам человека Имоном Гилмором, сообщила в пятницу пресс-служба киргизского внешнеполитического ведомства.

"Гилмор отметил открытый и конструктивный характер диалога по правам человека между Кыргызстаном и Евросоюзом. Приветствовал приглашение международных наблюдателей, в том числе БДИПЧ ОБСЕ, на предстоящие 28 ноября 2021 года парламентские выборы в Кыргызской Республике и пожелал успехов в проведении плебисцита", - говорится в сообщении. Количество наблюдателей, которых ОБСЕ планирует направить на выборы, пока не уточняется.

По данным пресс-службы, во время встречи ее участники также "обменялись мнениями по мерам улучшения ситуации с правами человека" в Киргизии, в том числе обсудили "гендерную повестку, свободу выражения мнений, соблюдение верховенства права и борьбу с коррупцией".

"Особой темой обсуждения стали вопросы подготовки первого экономического форума Евросоюз - Центральная Азия 5 ноября 2021 года в Бишкеке", - отмечается в сообщении.

Выборы в высший законодательный орган Киргизии пройдут в соответствии с новой редакцией конституции, которая была принята на референдуме в апреле. Впервые за последние 10 лет парламент в стране изберут по смешанной системе. 54 депутата будут избраны по партийным спискам, 36 - в одномандатных округах.