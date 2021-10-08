МИД Франции назвал атакой на ЕС объявление Польшей приоритета своей конституции

ПАРИЖ, 8 октября. /ТАСС/. Франция считает атакой на Евросоюз объявление Конституционным судом Польши приоритета ее основного закона над нормами сообщества. Об этом заявил в пятницу в эфире телеканала BFM государственный секретарь при французском МИД Клеман Бон.

"Провозглашение Конституционным судом Польши верховенства ее права над европейскими нормами является атакой на Евросоюз, - сказал он. - Польские власти не уважают ценности и фундаментальные правила союза".

По мнению Бона, "существует риск выхода Польши из ЕС де-факто". "Когда вы утверждаете, что ваши собственные правила важнее условий контракта, тогда нет контракта, нет участия, - отметил госсекретарь. - Это отнюдь не технический, а юридический, политический вопрос, и это встраивается в длинную хронику провокаций в отношении Евросоюза".

Также он заявил, что Польша рискует лишиться финансовой помощи Евросоюза на восстановление экономики после пандемии, если откажется выполнять правила сообщества. "Еврокомиссия четко предупредила: если Польша не будет соблюдать правила Евросоюза, организация не предоставит финансовую поддержку [в рамках плана восстановления экономики]", - отметил он. По словам дипломата, "никто не принуждает к членству в ЕС". "Из союза можно выйти", - сказал он, напомнив, что именно так поступила Великобритания.