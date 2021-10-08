Китай получил приглашение на встречу в московском формате по Афганистану

ПЕКИН, 8 октября. /ТАСС/. Китайское правительство получило приглашение принять участие в намеченной на 20 октября встрече в московском формате по Афганистану. Об этом сообщил в пятницу на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

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"Китай уже получил приглашение и ведет консультации со всеми сторонами, в том числе с Россией", - указал он. Как напомнил дипломат, Китай поддерживает любые форматы и международные усилия по стабилизации обстановки в Афганистане.

Ранее спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов сообщил, что Россия пригласила представителей радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) принять участие во встрече московского формата 20 октября. Этот формат был создан в 2017 году на основе шестистороннего механизма консультаций спецпредставителей России, Афганистана, Индии, Ирана, Китая и Пакистана.