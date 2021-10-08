Глава МИД Узбекистана заявил, что страна не планирует возобновлять участие в ОДКБ

ТАШКЕНТ, 8 октября. /ТАСС/. Узбекистан обладает достаточным потенциалом для обеспечения своей безопасности и не планирует возобновлять членство в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил министр иностранных дел республики Абдулазиз Камилов в интервью правительственной газете "Правда Востока", опубликованном в пятницу.

"В соответствии с национальным законодательством, в том числе согласно Концепции внешнеполитической деятельности и Оборонной доктрине Республики Узбекистан, наша страна не участвует в военных блоках. Кроме того, в практическом плане не менее важен и тот факт, что сегодня наша республика обладает значительным собственным потенциалом для обеспечения национальной безопасности", - сказал глава МИД, отвечая на соответствующий вопрос.

По мнению главы внешнеполитического ведомства, нельзя справиться с вызовами и угрозами только с помощью военной силы. "Ведь есть еще и другие инструменты, которые являются не менее результативными и даже в большинстве случаев действительно оказываются достаточно эффективными в противодействии вызовам безопасности. Один из таких инструментов - дипломатия", - заметил министр.

По словам Камилова, в Центральной Азии существует сбалансированная система механизмов диалога стран региона с крупными партнерами в формате "5+1". "Такие платформы функционируют в отношениях с Россией, США, ЕС, КНР, Индией, Республикой Корея, Японией. Кроме того, в регионе, помимо ОДКБ, действуют такие организации, как СНГ и ШОС, в рамках которых обсуждаются актуальные вопросы, в том числе касающиеся обеспечения региональной безопасности, включая проблему Афганистана", - отметил он.

Глава дипведомства также указал, что недавнее участие Узбекистана в саммите ОДКБ в качестве почетного гостя, а также на общей встрече лидеров стран - участниц ШОС и ОДКБ в Душанбе 17 сентября этого года, где обсуждалась ситуация в Афганистане, является составным элементом взвешенной и прагматичной дипломатии республики.