В МВД Украины рассказали о помощи США в обустройстве границы с Россией

КИЕВ, 8 октября. /ТАСС/. Американские эксперты консультируют Киев в рамках инициативы по обустройству охраны сегмента границы Украины с Россией. Об этом в пятницу сообщило Министерство внутренних дел Украины.

"На днях в рамках сотрудничества Госпогранслужбы [Украины] с Государственным департаментом США по Программе по вопросам экспортного контроля и безопасности границ (EXBS) состоялся очередной визит группы экспертов на участок российско-украинской государственной границы. Руководитель программы EXBS США на Украине Мэтью Боулдин и советник по пограничным вопросам Байрон Багет прибыли в Сумскую область (граничит с Россией - прим. ТАСС) с целью внедрения инициативы по совершенствованию охраны сегмента государственной границы между Украиной и РФ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что инициатива касается "уменьшения рисков на украинско-российском участке границы". Согласно информации МВД, стороны считают целесообразным обустроить границу камерами видеонаблюдения и средствами фиксации для совершенствования системы мониторинга.

США заверили в дальнейшей помощи при реализации проекта, добавили в министерстве.

Многолетнее обустройство границы

1 октября министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сообщил, что Украина планирует в течение 2022-2023 годов обустроить государственную границу с Россией и Белоруссией, на что намерена израсходовать 17 млрд гривен (около $630 млн). По его словам, на границе появятся новые инженерные сооружения и граница будет "интеллектуальной".

Еще в 2014 году премьер-министр Украины Арсений Яценюк представил проект "Стена" как линию фортификационных сооружений на границе с Россией протяженностью 2 тыс. км. Планировалось, что работы будут завершены за шесть месяцев, однако сроки продлили сначала до 2018 года, затем - до 2021, а потом - до 2025 года.

В начале мая глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко сообщил о том, что украинская сторона в рамках проекта "Стена" обустроила около 400 км противотанковых рвов на границе с Россией, а также 330 км рокадной дороги, установила 70 км колючей проволоки и 100 км металлического забора. По его словам, изначально стоимость проекта составляла около 143 млн долларов, затем она была уменьшена до 90 млн долларов. Как сказал Дейнеко, работы по обустройству завершаются в Харьковской области, продолжаются в Черниговской области и готовятся в Сумской.

19 мая правительство Украины внесло изменения в план мер по инженерно-техническому обустройству украинско-российской границы, увеличив финансирование соответствующих работ за счет уменьшения финансирования по оборудованию на украинско-молдавской.

В марте 2016 года следователи Национального антикоррупционного бюро Украины возбудили уголовное дело по факту хищения 16,7 млн гривен (около 623 тыс. долларов) при реализации проекта "Стена". В 2017 году были задержаны восемь человек, подозреваемых в причастности к коррупционной схеме. Согласно версии следствия, ряд чиновников Госпогранслужбы Украины и представителей бизнеса завышали объем фактически выполненных работ, а также привлекали фиктивные компании для вывода средств, выделенных на строительство. Кроме того, в документах указывались работы, которые вообще не выполнялись.

Протяженность границы Украины с Россией по суше - 1 974 км, из них 409 км на территории Донецкой и Луганской областей Киев не контролирует.