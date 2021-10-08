Прокуратура в Болгарии завела дело о разглашении тайны следствия по шпионскому скандалу

СОФИЯ, 8 октября. /ТАСС/. Районная прокуратура болгарского города Стара-Загора возбудила уголовное дело по факту разглашения информации, представляющей тайну следствия, в связи с делом россиянина и двух граждан Литвы, которые подозреваются в промышленном шпионаже. Об этом сообщается в пятницу на сайте ведомства.

"Прокуратура Стара-Загора возбудила уголовное дело по факту разглашения информации, представляющую тайну следствия по уголовному делу, связанному с кражей конкретных изделий и документов, чувствительных для фирмы и представляющих интерес для иностранных конкурирующих фирм. Распространенная информация может угрожать национальной безопасности и помешать расследованию и наказанию виновных. Данные были обнародованы без разрешения наблюдающего прокурора", - говорится в сообщении.

Как сообщили в прокуратуре, в связи с этим будут допрошены сотрудники болгарских спецслужб, которым при наличии достаточных доказательств предъявят соответствующие обвинения.

О задержании иностранцев, подозреваемых в хищении чувствительной информации, в четверг сообщила областная дирекция полиции Стара-Загора.