Рада призвала Европарламент признать перспективы членства Украины в ЕС

КИЕВ, 8 октября. /ТАСС/. Верховная рада приняла решение обратиться с заявлением к Европейскому парламенту и парламентам государств - членов Евросоюза, в котором перечисляются приоритетные вопросы интеграции в ЕС. Соответствующее решение поддержано на заседании украинского парламента в пятницу.

"Верховная рада Украины подтверждает стратегический курс Украины на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе, закрепленный в Конституции Украины; призывает к признанию перспективы членства Украины в ЕС в соответствии со статьей 49 Договора о Европейском союзе", - говорится в тексте принятого заявления.

В документе не обошли стороной Россию, призвав к ужесточению санкций против нее. Украинские депутаты также просят Европарламент "безотлагательно рассмотреть на пленарной сессии и принять меры для запрета проекта "Северный поток - 2" как противоречащего нормам Третьего энергетического пакета ЕС, принципам энергетического сообщества и несущего риски для энергетической безопасности Европы".

Кроме того, в документе парламентарии благодарят ЕС за поддержку Украины в период пандемии, за сотрудничество в рамках Соглашения об ассоциации и другого рода проектам. В заявлении предлагается вести переговоры о долгосрочной перспективе реализации Соглашения об ассоциации, содержится призыв к партнерам сотрудничать "в рамках Европейского зеленого курса", по экономическим и инвестиционным вопросам, налаживать диалог по теме энергетической безопасности, осуществить открытие рынков авиаперевозок между Украиной и ЕС, а также начать диалог по вопросам безопасности и обороны, в частности путем привлечения Украины к проектам Программы постоянного структурированного сотрудничества ЕС (PESCO) и сотрудничества по вопросам усиления военной мобильности и кибербезопасности.

Ранее вице-президент Еврокомиссии и еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис заявил, что, по его мнению, членство Украины в Евросоюзе в ближайшие годы вряд ли возможно. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский назвал полноправное членство страны в ЕС "стратегически достижимой мечтой", которую нельзя "откладывать в долгий ящик".

16 сентября 2014 года Верховная рада одобрила законопроект о ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. С 1 ноября того же года Украина приступила к реализации основных положений соглашения, а с начала 2016 года в режиме временного применения также начали действовать положения в отношении зоны свободной торговли. Соглашение полностью вступило в силу 1 сентября 2017 года.