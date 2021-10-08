Полиция Украины не исключает версию отравления депутата Рады

КИЕВ, 8 октября. /ТАСС/. Сотрудники украинских правоохранительных органов рассматривают версии гибели депутата Верховной рады Антона Полякова в результате отравления, а также его смерти из-за болезни. Об этом заявил в пятницу глава управления полиции Киева Иван Выговский.

"Выдвинуто несколько версий: хроническое заболевание Полякова, которое могло привести к смерти, и отравление неизвестным веществом как самостоятельно, так и неизвестным лицом", - сказал он на брифинге в Киеве. По словам начальника столичной полиции, согласно предварительному медицинскому свидетельству о смерти, причиной названа "острая коронарная недостаточность, острая хроническая ишемическая болезнь сердца". Выговский сообщил, что уже назначены судебно-медицинская и судебно-токсикологическая экспертизы.

Глава полиции Киева подчеркнул, что следователи пока не могут однозначно назвать причину смерти. "Однако мы больше склоняемся к тому, что это естественная смерть", - добавил он и сообщил, что накануне произошедшего Поляков поссорился со своей подругой депутатом Рады Анной Скороход. Следователи полиции сейчас анализируют записи с камер наблюдения мест, которые посещал Поляков, и изучают все обстоятельства произошедшего. Задержанных по делу пока нет.

Ранее в пятницу уволенный с должности спикера Верховной рады Дмитрий Разумков сообщил о смерти члена депутатской группы "За будущее" Антона Полякова на 34-м году жизни. Киевская полиция подтвердила факт произошедшего, сообщив, что тело Полякова было обнаружено в Днепропетровском районе столицы. Предварительно правоохранители установили, что депутату стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи скорой, но констатировали смерть.

Поляков стал депутатом Рады в 2019 году, его кандидатура была выдвинута президентской партией "Слуга народа" от Черниговской области, однако позже он был исключен из нее и стал членом депутатской группы "За будущее".