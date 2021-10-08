Премьер Испании заявил, что приоритетом НАТО является укрепление единства внутри альянса

МАДРИД, 8 октября. /ТАСС/. Приоритет НАТО заключается в необходимости укрепить единство внутри альянса. Об этом заявил в пятницу председатель правительства Испании Педро Санчес на совместном брифинге с генсеком организации Йенсом Столтенбергом.

29-30 июня 2022 года в Мадриде пройдет очередной саммит лидеров НАТО. "Это будет очень важный саммит, потому что генеральный секретарь стремится обновить стратегическую концепцию НАТО на саммите в Мадриде, - отметил премьер. - Мы находимся в преддверии исторического момента НАТО, в ходе которого Мадрид и Испания будут играть определяющую роль в обновлении и модернизации постулатов НАТО".

Санчес отметил, что в ходе саммита появится возможность начать "разговор с гражданским обществом", чтобы оно осознало "важную роль НАТО в отношении безопасности" Испании.

"Приоритетом НАТО <...> является обеспечение и укрепление единства и сплоченности внутри НАТО, - добавил премьер. - Испания, как и все страны - члены ЕС, хочет еще сильнее усилить наш союз внутри НАТО и, очевидно, также создать эти взаимодополняющие элементы, которые могут укрепить НАТО в настоящем и ближайшем будущем".