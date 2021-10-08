Суд в Минске ликвидировал общественное объединение "Говори правду"

МИНСК, 8 октября. /ТАСС/. Верховный суд Белоруссии ликвидировал Республиканское исследовательско-просветительское общественное объединение (РИПОО) "Говори правду", сопредседателем которого является экс-кандидат на президентских выборах 2020 года Андрей Дмитриев, в связи с выявленными нарушениями в деятельности организации. Об этом сообщило в пятницу Агентство теленовостей Белтелерадиокомпании в своем Telegram-канале.

"Верховный суд удовлетворил иск министерства юстиции и своим решением от 8 октября 2021 года ликвидировал РИПОО "Говори правду", - отмечается в сообщении.

Решение высшей судебной инстанции обжалованию не подлежит и вступает в силу с момента его оглашения.

Ранее Дмитриев заявлял, что при любом решении суда представители "Говори правду" продолжат свою деятельность.

Объединение "Говори правду" было зарегистрировано Минюстом Белоруссии в мае 2017 года после семи лет работы по получению легального статуса организации. На выборах президента в 2020 году сопредседатель движения Дмитриев был зарегистрирован кандидатом в президенты. По итогам выборов Дмитриев получил 1,21% голосов избирателей и занял четвертое место среди пяти кандидатов.